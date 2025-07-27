Польша не смогла правильно воспользоваться помощью США

Польша не способна обслуживать танки Abrams из-за проблем с двигателями
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Польша оказалась не способна обслуживать танки
Польша оказалась не способна обслуживать танки Фото:

Польша не располагает возможностями для самостоятельного обслуживания двигателей танков Abrams, закупленных в США. Об этом сообщил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna.

«В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», — заявил Гощиньский. Его слова передает РИА Новости. 

По данным Гощиньского, Польша приобрела в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2, а также значительное количество машин технической поддержки, оснащенных аналогичными двигателями. Сейчас все работы по ремонту и диагностике этих двигателей выполняются на территории США — в Европе не существует предприятий, обладающих необходимыми компетенциями.

Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать танки Abrams, усилив их защиту по аналогии с российскими технологиями, такими как покрытие «Накидка» и дополнительные экраны против дронов. Эти меры связаны с недостаточной эффективностью танков на поле боя и необходимостью повышения их живучести. В то же время вопросы технического обслуживания, как отмечают польские специалисты, остаются нерешенными для европейских операторов Abrams.

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Польша не располагает возможностями для самостоятельного обслуживания двигателей танков Abrams, закупленных в США. Об этом сообщил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna. «В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», — заявил Гощиньский. Его слова передает РИА Новости.  По данным Гощиньского, Польша приобрела в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2, а также значительное количество машин технической поддержки, оснащенных аналогичными двигателями. Сейчас все работы по ремонту и диагностике этих двигателей выполняются на территории США — в Европе не существует предприятий, обладающих необходимыми компетенциями. Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать танки Abrams, усилив их защиту по аналогии с российскими технологиями, такими как покрытие «Накидка» и дополнительные экраны против дронов. Эти меры связаны с недостаточной эффективностью танков на поле боя и необходимостью повышения их живучести. В то же время вопросы технического обслуживания, как отмечают польские специалисты, остаются нерешенными для европейских операторов Abrams.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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