В Госдуме ответили Зеленскому на призывы к встрече с Путиным

Депутат Госдумы Колесник: переговоры по Украине нужно вести с легитимными лицами
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Колесник сообщил, что юридически Зеленский не является легитимным президентом Украины
Колесник сообщил, что юридически Зеленский не является легитимным президентом Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Для достижения мирного разрешения конфликта на Украине переговоры следует проводить с теми, кто обладает полномочиями принимать ключевые решения. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически нелегитимен.

«Президент [России] правильно говорит: с кем разговаривать? Придет новый президент, выкинет все это на помойку и скажет: с кем договаривались? Де-юре Зеленский не является президентом», — сказал Колесник в разговоре с корреспондентом News.ru.

Кроме того, депутат отметил, что страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине. В частности, по словам Колесника, Германия передала украинской стороне три зенитных ракетных комплекса Patriot.

«Идет наращивание оружия. Три комплекса Patriot [Украине] уже поставили немцы», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече обязательно должны присутствовать представители европейских государств.

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Для достижения мирного разрешения конфликта на Украине переговоры следует проводить с теми, кто обладает полномочиями принимать ключевые решения. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически нелегитимен. «Президент [России] правильно говорит: с кем разговаривать? Придет новый президент, выкинет все это на помойку и скажет: с кем договаривались? Де-юре Зеленский не является президентом», — сказал Колесник в разговоре с корреспондентом News.ru. Кроме того, депутат отметил, что страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине. В частности, по словам Колесника, Германия передала украинской стороне три зенитных ракетных комплекса Patriot. «Идет наращивание оружия. Три комплекса Patriot [Украине] уже поставили немцы», — сообщил депутат. Ранее стало известно, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече обязательно должны присутствовать представители европейских государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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