В Госдуме ответили Зеленскому на призывы к встрече с Путиным

Для достижения мирного разрешения конфликта на Украине переговоры следует проводить с теми, кто обладает полномочиями принимать ключевые решения. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически нелегитимен.
«Президент [России] правильно говорит: с кем разговаривать? Придет новый президент, выкинет все это на помойку и скажет: с кем договаривались? Де-юре Зеленский не является президентом», — сказал Колесник в разговоре с корреспондентом News.ru.
Кроме того, депутат отметил, что страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине. В частности, по словам Колесника, Германия передала украинской стороне три зенитных ракетных комплекса Patriot.
«Идет наращивание оружия. Три комплекса Patriot [Украине] уже поставили немцы», — сообщил депутат.
Ранее стало известно, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В ходе разговора они обсудили предложение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече обязательно должны присутствовать представители европейских государств.
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