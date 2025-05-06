Одноклассник Путина объяснил его привычку экономить на свете

Друг Путина: привычка президента гасить свет связана с жизнью в коммуналке
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В накануне вышедшем фильме Путин выключает свет в каждой комнате, из которой выходит
В накануне вышедшем фильме Путин выключает свет в каждой комнате, из которой выходит Фото:

Привычка президента РФ Владимира Путина гасить свет, покидая помещение, берет начало из его детства в ленинградских коммунальных квартирах. В то время жильцы старались не оставлять свет включенным в местах общего пользования, чтобы избежать упреков со стороны соседей. Об этом сообщил одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.

«Я думаю, что все дело в том, что коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание», — рассказал «КП-Петербург» Борисенко о привычке Путина. Он уточнил, что расходы на электроэнергию, используемую в местах общего пользования, распределялись поровну между всеми жильцами.

Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась 4 мая. В картине, в частности, отмечается, что президент хранит в кремлевском холодильнике кефир, произведенный на рязанском заводе. После этого россияне стали массово скупать напиток этой марки, передает RT.

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Привычка президента РФ Владимира Путина гасить свет, покидая помещение, берет начало из его детства в ленинградских коммунальных квартирах. В то время жильцы старались не оставлять свет включенным в местах общего пользования, чтобы избежать упреков со стороны соседей. Об этом сообщил одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко. «Я думаю, что все дело в том, что коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание», — рассказал «КП-Петербург» Борисенко о привычке Путина. Он уточнил, что расходы на электроэнергию, используемую в местах общего пользования, распределялись поровну между всеми жильцами. Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась 4 мая. В картине, в частности, отмечается, что президент хранит в кремлевском холодильнике кефир, произведенный на рязанском заводе. После этого россияне стали массово скупать напиток этой марки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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