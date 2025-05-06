Одноклассник Путина объяснил его привычку экономить на свете

Привычка президента РФ Владимира Путина гасить свет, покидая помещение, берет начало из его детства в ленинградских коммунальных квартирах. В то время жильцы старались не оставлять свет включенным в местах общего пользования, чтобы избежать упреков со стороны соседей. Об этом сообщил одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.
«Я думаю, что все дело в том, что коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание», — рассказал «КП-Петербург» Борисенко о привычке Путина. Он уточнил, что расходы на электроэнергию, используемую в местах общего пользования, распределялись поровну между всеми жильцами.
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась 4 мая. В картине, в частности, отмечается, что президент хранит в кремлевском холодильнике кефир, произведенный на рязанском заводе. После этого россияне стали массово скупать напиток этой марки, передает RT.
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