Мирошник: российская сторона не будет обсуждать мир на 30 дней

Россия не намерена обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие до выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил посол МИД РФ Родион Мирошник.
«Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что киевская делегация едет в Стамбул обсуждать исключительно 30-дневное перемирие. Но такой подход противоречит позиции Москвы, о чем неоднократно заявлялось», — отметил Мирошник в ходе лекции в Бишкеке. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что обсуждать режим прекращения огня можно только после выработки стратегии урегулирования, иначе Киев использует перемирие для перевооружения и перегруппировки.
Дипломат также напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о рисках краткосрочных перемирий, которые могут быть использованы украинской стороной для затягивания конфликта. По его словам, любые переговоры по прекращению огня должны быть частью комплексного плана мирного урегулирования, согласованного обеими сторонами.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что предложение Киева о 30-дневном перемирии с Россией является попыткой выиграть время для перевооружения и перегруппировки ВСУ, а не шагом к миру. Он отметил, что инициатива показывает скрытые интересы европейских союзников, желающих продолжать поставки оружия Киеву. По его словам, европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, не заинтересованы в устойчивом мире, поскольку это прекратит прибыльные поставки на Украину.
Ранее Киев отверг предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня к 9 мая, обвинив Москву в использовании перемирия в своих интересах, однако позже украинские власти заявили о готовности рассмотреть перемирие сроком не менее 30 дней. При этом украинская сторона выдвинула условие, что прекращение огня должно быть долгосрочным и устойчивым.
Сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между делегациями России и Украины. Российскую группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Встреча пока не началась, за последними новостями можете следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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