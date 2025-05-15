Зеленский: украинскую делегацию возглавит министр обороны Умеров

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров», — заявил Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом. Информацию передает издание «Общественное».
Украинский президент отметил, что, несмотря на низкий уровень представительства со стороны России, учитывая уважение к США и президенту Турции, было принято решение направить украинскую делегацию в Стамбул, однако не в полном составе. Также Зеленский заявил, что Россия демонстрирует несерьезное отношение к переговорам, что подтверждается уровнем ее делегации. При этом он подчеркнул, что для Киева приоритетом остается достижение прекращения огня.
Кроме того, по словам Владимира Зеленского, запланированы переговоры с американскими партнерами и представителями РФ. Позиция Украины будет конструктивной, страна готова к диалогу в различных форматах, отметил украинский президент.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что страна допускает возможность достижения и обсуждения компромиссов в ходе стамбульского диалога. Известно, что он назначен главой российской делегации. По утверждению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Мединский обладает соответствующими деловыми качествами и значительным опытом. Также в 17:30 по московскому времени Владимир Мединский выступит с важным заявлением по переговорному процессу для журналистов. За ходом встречи Москвы и Киева можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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