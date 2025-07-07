Хинштейн выдвинут на выборы губернатора Курской области

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«Единая Россия» выдвинула Хинштейна на выборы главы Курской области
«Единая Россия» выдвинула Хинштейна на выборы главы Курской области Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн официально выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом на пост губернатора Курской области. Такое решение единогласно приняли делегаты региональной партийной конференции 7 июля.

«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами», — заявил Александр Хинштейн, выступая перед делегатами. Его слова передали на сайте "Единой России". Чиновник также подчеркнул: если он получит доверие однопартийцев, а затем жителей области, то сделает все возможное для улучшения ситуации в регионе. По словам Хинштейна, главная его цель — чтобы каждый житель Курской области почувствовал себя защищенным.

В заседании участвовали представители 35 местных отделений «Единой России», члены регионального политсовета и контрольной комиссии. Все участники конференции единогласно поддержали кандидатуру Хинштейна, который в настоящее время исполняет обязанности губернатора Курской области.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн официально выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом на пост губернатора Курской области. Такое решение единогласно приняли делегаты региональной партийной конференции 7 июля. «Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами», — заявил Александр Хинштейн, выступая перед делегатами. Его слова передали на сайте "Единой России". Чиновник также подчеркнул: если он получит доверие однопартийцев, а затем жителей области, то сделает все возможное для улучшения ситуации в регионе. По словам Хинштейна, главная его цель — чтобы каждый житель Курской области почувствовал себя защищенным. В заседании участвовали представители 35 местных отделений «Единой России», члены регионального политсовета и контрольной комиссии. Все участники конференции единогласно поддержали кандидатуру Хинштейна, который в настоящее время исполняет обязанности губернатора Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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