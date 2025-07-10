МВД объявило Чичваркина* в розыск

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В 2008 году Чичваркин покинул Россию
В 2008 году Чичваркин покинул Россию Фото:

Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится на портале МВД. Ранее в Лондоне группа мужчин предприняла попытку похищения предпринимателя по поручению частной военной компании «Вагнер».

Евгений Чичваркин — известный российский предприниматель, основатель сети салонов мобильной связи «Евросеть». В 2008 году он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, и с тех пор проживает в Великобритании. После отъезда стал заметным критиком российской власти и поддерживал различные оппозиционные инициативы. В 2022 году Министерство юстиции РФ включило Чичваркина в реестр иностранных агентов.

*Евгений Чичваркин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится на портале МВД. Ранее в Лондоне группа мужчин предприняла попытку похищения предпринимателя по поручению частной военной компании «Вагнер». Евгений Чичваркин — известный российский предприниматель, основатель сети салонов мобильной связи «Евросеть». В 2008 году он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, и с тех пор проживает в Великобритании. После отъезда стал заметным критиком российской власти и поддерживал различные оппозиционные инициативы. В 2022 году Министерство юстиции РФ включило Чичваркина в реестр иностранных агентов. *Евгений Чичваркин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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