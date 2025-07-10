МВД объявило Чичваркина* в розыск

Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск. Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел РФ.
«Разыскивается по статье УК», — говорится на портале МВД. Ранее в Лондоне группа мужчин предприняла попытку похищения предпринимателя по поручению частной военной компании «Вагнер».
Евгений Чичваркин — известный российский предприниматель, основатель сети салонов мобильной связи «Евросеть». В 2008 году он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования, и с тех пор проживает в Великобритании. После отъезда стал заметным критиком российской власти и поддерживал различные оппозиционные инициативы. В 2022 году Министерство юстиции РФ включило Чичваркина в реестр иностранных агентов.
*Евгений Чичваркин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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