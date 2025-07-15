Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг

Госдума: штрафы за навязывание допуслуг в РФ вырастут до 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штрафы за навязывание гражданам РФ допуслуг могут вырасти в несколько раз
Штрафы за навязывание гражданам РФ допуслуг могут вырасти в несколько раз Фото:

На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение максимального размера штрафа за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на сайте Госдумы.

«В соответствии с документом может быть усилена административная ответственность за навязывание гражданам приобретения дополнительных товаров, работ, услуг или заключения иных договоров, которые обязывают потребителя такие товары или услуги в дальнейшем приобрести», — следует из сообщения. Оно опубликовано на сайте Госдумы.

На сегодня санкции за принуждение потребителей к приобретению доптоваров или услуг варьируются в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Новый законопроект предусматривает существенное повышение этих санкций. В случае его одобрения штрафы для должностных лиц возрастут до 100–300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства, а также за нарушения маркировки материалов иностранных агентов и кибермошенничество. Эти меры отражают тенденцию к ужесточению санкций и усилению контроля за соблюдением законодательства со стороны граждан и организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение максимального размера штрафа за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на сайте Госдумы. «В соответствии с документом может быть усилена административная ответственность за навязывание гражданам приобретения дополнительных товаров, работ, услуг или заключения иных договоров, которые обязывают потребителя такие товары или услуги в дальнейшем приобрести», — следует из сообщения. Оно опубликовано на сайте Госдумы. На сегодня санкции за принуждение потребителей к приобретению доптоваров или услуг варьируются в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Новый законопроект предусматривает существенное повышение этих санкций. В случае его одобрения штрафы для должностных лиц возрастут до 100–300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства, а также за нарушения маркировки материалов иностранных агентов и кибермошенничество. Эти меры отражают тенденцию к ужесточению санкций и усилению контроля за соблюдением законодательства со стороны граждан и организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...