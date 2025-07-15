Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг

На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение максимального размера штрафа за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом говорится на сайте Госдумы.
«В соответствии с документом может быть усилена административная ответственность за навязывание гражданам приобретения дополнительных товаров, работ, услуг или заключения иных договоров, которые обязывают потребителя такие товары или услуги в дальнейшем приобрести», — следует из сообщения. Оно опубликовано на сайте Госдумы.
На сегодня санкции за принуждение потребителей к приобретению доптоваров или услуг варьируются в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Новый законопроект предусматривает существенное повышение этих санкций. В случае его одобрения штрафы для должностных лиц возрастут до 100–300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
Ранее Госдума уже принимала законы, направленные на ужесточение административной ответственности: в частности, были увеличены штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства, а также за нарушения маркировки материалов иностранных агентов и кибермошенничество. Эти меры отражают тенденцию к ужесточению санкций и усилению контроля за соблюдением законодательства со стороны граждан и организаций.
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