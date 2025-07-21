Россиянин умер в ереванском аэропорту Звартноц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погибшему в аэропорту Еревана стало плохо после прохождения регистрации, сообщает ТАСС
Погибшему в аэропорту Еревана стало плохо после прохождения регистрации, сообщает ТАСС Фото:

В ереванском международном аэропорту Звартноц умер гражданин РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

«Супружеская пара — граждане РФ — прилетели в Ереван из Италии. После прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть», — указано в материале. Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Случаи ухудшения самочувствия пассажиров происходят не только в аэропортах, но и на борту самолетов. Ранее самолеты Utair, следовавшие по маршрутам «Сургут — Баку» и «Сургут — Ереван», совершали экстренные посадки в Уфе из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира и стюардессы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ереванском международном аэропорту Звартноц умер гражданин РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники. «Супружеская пара — граждане РФ — прилетели в Ереван из Италии. После прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть», — указано в материале. Сообщается, что возбуждено уголовное дело. Случаи ухудшения самочувствия пассажиров происходят не только в аэропортах, но и на борту самолетов. Ранее самолеты Utair, следовавшие по маршрутам «Сургут — Баку» и «Сургут — Ереван», совершали экстренные посадки в Уфе из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира и стюардессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...