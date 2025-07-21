Россиянин умер в ереванском аэропорту Звартноц

В ереванском международном аэропорту Звартноц умер гражданин РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.
«Супружеская пара — граждане РФ — прилетели в Ереван из Италии. После прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть», — указано в материале. Сообщается, что возбуждено уголовное дело.
Случаи ухудшения самочувствия пассажиров происходят не только в аэропортах, но и на борту самолетов. Ранее самолеты Utair, следовавшие по маршрутам «Сургут — Баку» и «Сургут — Ереван», совершали экстренные посадки в Уфе из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира и стюардессы.
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