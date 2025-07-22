Просьбы МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию являются информационными манипуляциями. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Журова.
«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды», — передает слова Журовой «Лента.ру». Она добавила, что эти призывы являются манипуляциями.
По мнению депутат, такие заявления создают панику среди поляков, оправдывают увеличение оборонных расходов вместо социальных и оказывают давление на российское общество. Журова полагает, что это часть информационной борьбы перед переговорами и поддержка Киева. Польский МИД ранее объяснил просьбу к поляками о том, что они должны покинуть Россию, сокращением консульств, конфликтом на Украине и статусом «недружественного государства».
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