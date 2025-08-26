Физика-ядерщика Ожаровского, задержанного в Монголии, депортировали из страны

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский сообщил о своей депортации из Монголии. Об этом ученый сообщил в соцсетях.

«Депортировали», — написал Ожаровский. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале. К посту он также прикрепил фотографию КПП на границе РФ и Монголии. Иных подробностей своей депортации физик-ядерщик не привел.

Как сообщили ранее в программе «БезРАО» (программа «Безопасность радиоактивных отходов» — прим. URA.RU), Ожаровский прибыл в Монголию в августе по приглашению местных экоактивистов. Там он приступил к исследованиям в районе пустыни Гоби. В ходе своей работы он выявил три участка с признаками радиоактивного загрязнения, расположенных неподалеку от действующего уранового месторождения, разработку которого ведет французская компания Orano.

Ученый 19 августа вместе с активистами посетил заброшенный советский урановый карьер в районе Мардай, откуда ранее руда вывозилась в Краснокаменск (Забайкальский край). Именно там, во время проведения радиационных замеров на отвалах, произошел инцидент. К группе подъехал автомобиль, в котором находились сотрудница иммиграционной службы, полицейский и несколько гражданских лиц. По утверждению Ожаровского, после этого ему в течение двух суток было ограничено право на свободное передвижение.

