Появилось видео взрыва в Дагестане

Очевидцы запечатлели момент взрыва
Очевидцы запечатлели момент взрыва

 Появилось видео взрыва на заправке в селе Сулевкент в Хасавоюртовском районе в Дагестане. Оно появилось в социальных сетях.

На кадрах очевидцы проезжали мимо заправки. Они же и запечатлели взрыв на видео. По предварительным данным, сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число увеличилось до четырех.

Вызов в экстренные службы поступил в 16:19 по местному времени. На месте продолжают работать спасатели.

