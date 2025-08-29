Появилось видео взрыва в Дагестане

Очевидцы запечатлели момент взрыва
Появилось видео взрыва на заправке в селе Сулевкент в Хасавоюртовском районе в Дагестане. Оно появилось в социальных сетях.
На кадрах очевидцы проезжали мимо заправки. Они же и запечатлели взрыв на видео. По предварительным данным, сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число увеличилось до четырех.
Вызов в экстренные службы поступил в 16:19 по местному времени. На месте продолжают работать спасатели.
