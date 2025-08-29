Путин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Щедрина

Путин выразил соболезнования родным скончавшегося композитора
Путин выразил соболезнования родным скончавшегося композитора Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 29 августа композитора Родиона Щедрина. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля. В ней Путин называет композитора новатором и творцом, а его кончину — невосполнимой потерей.

«Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком», — сообщается в обращении Путина. Он отметил, что Щедрин служил своему народу и призванию. 

Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа. Его прах было завещано развеять над Россией. 

