Путин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Щедрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 29 августа композитора Родиона Щедрина. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля. В ней Путин называет композитора новатором и творцом, а его кончину — невосполнимой потерей.
«Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком», — сообщается в обращении Путина. Он отметил, что Щедрин служил своему народу и призванию.
Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа. Его прах было завещано развеять над Россией.
