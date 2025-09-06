Сенатор раскрыл, что скрывается за призывом Путина приехать Зеленскому в Москву

Карасин: Зеленский не готов к встрече с Путиным без советов «коалиции»
Владимир Зеленский в третий раз отклонил предложение о встрече в Москве, сообщает Лента.ру
Владимир Зеленский в третий раз отклонил предложение о встрече в Москве, сообщает Лента.ру
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член Совета Федерации Григорий Карасин отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. По словам сенатора, российский президент хотел бы, чтобы украинский лидер приехал один, без советов «коалиции нежелающих» мирного урегулирования. 

«Складывается такое впечатление, что он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) сам себе не принадлежит. Он все время ездит советоваться с этой „коалицией нежелающих“ мирного урегулирования. Видимо, Зеленский к такому развороту событий не готов», — отметил Карасин для «Лента.ру». Сенатор добавил, что от простого обмена мнениями вреда нет, но и пользы особой тоже.

Ранее Зеленский отклонил предложение Путина провести переговоры в Москве. Вместо этого Зеленский предложил российскому президенту встретиться в Киеве.

При этом, ранее президент Украины объявил о готовности к переговорам с Россией на высшем уровне в любой момент. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова Путина о возобновлении диалога между странами.

