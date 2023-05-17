Россия усиливает торговую независимость от Запада

Путин защитит отношения с Индией и Китаем от внешнего воздействия

17 мая 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства развитие Северной морского пути Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин намерен обеспечить Россию маршрутом, который не будет зависеть от стран Запада и нестабильной обстановки в мире. Для этого власти будут развивать Северный морской путь (СМП). Так политологи объяснили URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства РФ 17 мая. По словам экспертов, в результате страна получит круглогодичный транспортный маршрут для торговли с такими партнерами, как Китай и Индия. На совещании с членами правительства Путин подробно остановился на вопросах развития СМП. Он заявил, что СМП открывается уже сейчас и российские власти должны думать о будущем. «Есть соответствующие планы развития Северного морского пути, в том числе и с нашими иностранными партнерами, которые, как я уже неоднократно говорил, хотят развивать отношения с Россией и проявляют интерес к работе по Севморпути», — сказал он. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание членов кабмина на стратегическую важность развития Севморпути Фото с сайта kremlin.ru Развитию кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком благоприятствуют и климатические изменения — специалисты фиксируют потепление. Это облегчает задачу по запуску круглогодичного движения судов по СМП. Глава государства отметил, что происходит постоянное развитие навигации. «У нас уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза, введен в эксплуатацию второй атомный ледокол „Урал“», — напомнил Путин. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о росте грузопотока по Севморпути — с 4 млн тонн в 2014 году до 34 млн в 2022 году, что в пять раз превышает рекорд советского времени. К 2030 году планируется увеличить поток до 200 млн тонн. По словам министра, недружественные страны меняют свои планы по транзиту по этому экспортному коридору, однако это не помешает в достижении целевых показателей — Китай, Индия и государства юго-восточной Азии проявляют интерес к использованию СМП. Путин обратился ко всем членам правительства с просьбой особо заострить внимание на вопросах развития морского пути и назвал это «одним из стратегических приоритетов». «СМП носит фундаментальный характер. К 2030 году грузооборот должен быть 200 млн тонн, как и запланировано. Многое нужно сделать, в частности нужны суда аварийно-спасательные. Это требует денег, без финансового обеспечения сделать ничего невозможно. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что развитие Северного морского пути — безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь не стоит экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», — заявил президент. Статья по теме Союз России и Китая поможет проекту в Арктике Путин добавил, что текущая конъюнктура дает основания рассчитывать, что «проекты такого характера будут реализовываться». И, словно желая наглядно продемонстрировать справедливость этого утверждения, Путин обратился к каждому члену кабмина с профильным вопросом. У вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова президент осведомился о текущем положении в сфере промышленности и основных показателях. Выяснилось, что по обрабатывающей промышленности планируется рост на 2%. «Переработка растет. Были опасения, но она растет и хорошими темпами», — удовлетворенно заключил Путин. К 2030 году грузопоток по Севморпути планируется увеличить до 200 млн тонн, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь сообщил, что ситуация с ростом доходов россиян складывается лучше, чем прогнозировалось, также растет кредитование. У вице-премьера Татьяны Голиковой президент запросил данные по безработице — она также остается на рекордно низком уровне. О положении с сельхозпроизводством отчитался профильный министр Дмитрий Патрушев — рост на 2,9%. Напоследок глава государства попросил озвучить показатели по инфляции. По словам зампреда Цетробанка Сергея Белова, фиксируется ее текущее снижение, а годовая инфляция на сегодняшний день составляет 2,3%. «Так значит и доходы должны быть на уровне?» — обратился Путин к главе Минфина Антону Силуанову. Тот подтвердил, что доходы, не связанные с нефтегазовыми, действительно растут в плановом порядке. «Я к чему все это веду. По работе на стратегических направлениях по стратегическим проектам, таким, как Северный морской путь, мы должны действовать очень разумно и иметь в виду важность и перспективу проектов подобного рода. Надеюсь, этот проект будет полностью реализован в тех параметрах, о которых мы договаривались», — резюмировал глава государства. Развивая Севморпуть, президент намерен обеспечить Россию независимым маршрутом для транспортировки грузов, считает профессор кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФУ им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. В результате государство получит круглогодичный, комфортный транспортный маршрут. «Он короче, чем отправка грузов через Суэцкий канал, геополитически он не привязан к Западной Европе, что дает нам независимость. А если говорить о ключевых товарах России: это нефть и газ, — то мы понимаем, что для экспорта в Индию и Китай это возможно только по СМП. Это единственная коммуникация, и президент говорит о том, что необходимо обеспечить все условия. Вложить огромные средства, выстроить инфраструктуру. Сейчас она советского периода, изношена и фактически ее невозможно использовать в рамках текущих технологий», — сказал эксперт. Северный морской путь усилит независимость России от Турции в части использования проливов Босфор и Дарданеллы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Делая ставку на развитие Севморпути, Путин в долгосрочной перспективе снижает риски, связанные с нестабильной обстановкой в мире, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. На существование этих рисков указывают и выборы президента Турции, прошедшие в минувшее воскресенье. «Эрдоган выиграл первый тур, но пока до конца неясно, что будет дальше. Для нас очевидно, что если в будущем Турцию возглавит антироссийский президент, он может просто закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских грузов. Кроме того, значение СМП возрастает из-за возможного осложнения на торговых маршрутах на Юге, прежде всего связанных с Китаем. Поставки могут быть затруднены из-за тайваньского кризиса. В такой ситуации важен свой маршрут», — пояснил Колташов. Статья по теме Россия вышла на новый этап развития ключевого морского пути По словам доцента кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатора совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александра Воротникова, для развития СМП складываются благоприятные климатические условия. «Необходимо ускоренное развитие, ведь складываются благоприятные условия, идет потепление, льды становятся слабее, возможности для использования Севморпути увеличиваются. Кроме того, в развитии СМП заинтересованы и наши партнеры из дружественных стран, евразийских, в первую очередь, Китай, Индия и др. Для реализации совместных с Россией арктических проектов они готовы вкладывать средства в развитие инфраструктуры», — заключил Воротников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намерен обеспечить Россию маршрутом, который не будет зависеть от стран Запада и нестабильной обстановки в мире. Для этого власти будут развивать Северный морской путь (СМП). Так политологи объяснили URA.RU итоги совещания главы государства с членами правительства РФ 17 мая. По словам экспертов, в результате страна получит круглогодичный транспортный маршрут для торговли с такими партнерами, как Китай и Индия. На совещании с членами правительства Путин подробно остановился на вопросах развития СМП. Он заявил, что СМП открывается уже сейчас и российские власти должны думать о будущем. «Есть соответствующие планы развития Северного морского пути, в том числе и с нашими иностранными партнерами, которые, как я уже неоднократно говорил, хотят развивать отношения с Россией и проявляют интерес к работе по Севморпути», — сказал он. Развитию кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком благоприятствуют и климатические изменения — специалисты фиксируют потепление. Это облегчает задачу по запуску круглогодичного движения судов по СМП. Глава государства отметил, что происходит постоянное развитие навигации. «У нас уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза, введен в эксплуатацию второй атомный ледокол „Урал“», — напомнил Путин. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о росте грузопотока по Севморпути — с 4 млн тонн в 2014 году до 34 млн в 2022 году, что в пять раз превышает рекорд советского времени. К 2030 году планируется увеличить поток до 200 млн тонн. По словам министра, недружественные страны меняют свои планы по транзиту по этому экспортному коридору, однако это не помешает в достижении целевых показателей — Китай, Индия и государства юго-восточной Азии проявляют интерес к использованию СМП. Путин обратился ко всем членам правительства с просьбой особо заострить внимание на вопросах развития морского пути и назвал это «одним из стратегических приоритетов». Путин добавил, что текущая конъюнктура дает основания рассчитывать, что «проекты такого характера будут реализовываться». И, словно желая наглядно продемонстрировать справедливость этого утверждения, Путин обратился к каждому члену кабмина с профильным вопросом. У вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова президент осведомился о текущем положении в сфере промышленности и основных показателях. Выяснилось, что по обрабатывающей промышленности планируется рост на 2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь сообщил, что ситуация с ростом доходов россиян складывается лучше, чем прогнозировалось, также растет кредитование. У вице-премьера Татьяны Голиковой президент запросил данные по безработице — она также остается на рекордно низком уровне. О положении с сельхозпроизводством отчитался профильный министр Дмитрий Патрушев — рост на 2,9%. Напоследок глава государства попросил озвучить показатели по инфляции. По словам зампреда Цетробанка Сергея Белова, фиксируется ее текущее снижение, а годовая инфляция на сегодняшний день составляет 2,3%. «Так значит и доходы должны быть на уровне?» — обратился Путин к главе Минфина Антону Силуанову. Тот подтвердил, что доходы, не связанные с нефтегазовыми, действительно растут в плановом порядке. Развивая Севморпуть, президент намерен обеспечить Россию независимым маршрутом для транспортировки грузов, считает профессор кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФУ им. М.В. Ломоносова Константин Зайков. В результате государство получит круглогодичный, комфортный транспортный маршрут. «Он короче, чем отправка грузов через Суэцкий канал, Вложить огромные средства, выстроить инфраструктуру. Сейчас она советского периода, изношена и фактически ее невозможно использовать в рамках текущих технологий», — сказал эксперт. Делая ставку на развитие Севморпути, Путин в долгосрочной перспективе снижает риски, связанные с нестабильной обстановкой в мире, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. На существование этих рисков указывают и выборы президента Турции, прошедшие в минувшее воскресенье. «Эрдоган выиграл первый тур, но пока до конца неясно, что будет дальше. По словам доцента кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатора совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александра Воротникова, для развития СМП складываются благоприятные климатические условия. «Необходимо ускоренное развитие, ведь складываются благоприятные условия, идет потепление, льды становятся слабее, возможности для использования Севморпути увеличиваются. Кроме того, в развитии СМП заинтересованы и наши партнеры из дружественных стран, евразийских, в первую очередь, Китай, Индия и др. Для реализации совместных с Россией арктических проектов они готовы вкладывать средства в развитие инфраструктуры», — заключил Воротников.