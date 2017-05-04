Россия, Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии

00:52 04 мая 2017 0

Отсутствие кровопролития — важнейшее условие для запуска диалога между сторонами конфликта в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Создание зон безопасности в Сирии будет способствовать укреплению режима перемирия на территории страны и восстановлению ее целостности. Об этом заявил президент России Владимир путин во время совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

По словам российского президента, идея создания зон деэскалации родилась в процессе переговоров с представителями Ирана, Турции, Сирии и США. Но окончательное решение по данному вопросу примут конфликтующие стороны на переговорах в Астане, передает информагентство Nation News.

«Отсутствие кровопролития — важнейшее условие для запуска диалога между сторонами конфликта в Сирии», — подчеркнул Путин. Этот политический процесс в итоге должен привести к восстановлению целостности САР.

Создание зон безопасности поддерживает и руководство США. Как заявил Владимир Путин, этот вопрос в числе других обсуждался 2 мая в телефонном разговоре главы российского государства и Дональда Трампа, передает «Газета.ру».

Как заявляют источники «Федерального агентства новостей» в дипломатических кругах, в Сирии могут быть созданы четыре зоны безопасности — в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Военная авиация не будет действовать в пределах этих зон при условии соблюдения режима перемирия.

