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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
00:52  04 мая 2017 0

Россия, Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Отсутствие кровопролития — важнейшее условие для запуска диалога между сторонами конфликта в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Создание зон безопасности в Сирии будет способствовать укреплению режима перемирия на территории страны и восстановлению ее целостности. Об этом заявил президент России Владимир путин во время совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

По словам российского президента, идея создания зон деэскалации родилась в процессе переговоров с представителями Ирана, Турции, Сирии и США. Но окончательное решение по данному вопросу примут конфликтующие стороны на переговорах в Астане, передает информагентство Nation News.

«Отсутствие кровопролития — важнейшее условие для запуска диалога между сторонами конфликта в Сирии», — подчеркнул Путин. Этот политический процесс в итоге должен привести к восстановлению целостности САР.

Создание зон безопасности поддерживает и руководство США. Как заявил Владимир Путин, этот вопрос в числе других обсуждался 2 мая в телефонном разговоре главы российского государства и Дональда Трампа, передает «Газета.ру».

Как заявляют источники «Федерального агентства новостей» в дипломатических кругах, в Сирии могут быть созданы четыре зоны безопасности — в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Военная авиация не будет действовать в пределах этих зон при условии соблюдения режима перемирия.

Наталья Володина
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