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05 мая 2017
17:58  05 мая 2017 0

Роскомнадзор внес популярный мессенджер в список запрещенных

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, Facebook, Фейсбук, мессенджеры, мобильные приложения
Число мессенджеров в России убавилосьФото: Pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал популярный китайский сервис обмена сообщениями WeChat за неисполнение обязанностей, наложенных на распространителей информации в Интернете.

Функционал WeChat схож с мессенджером WhatsApp, но у него меньше пользователей — 800 млн человек в разных странах, передает телеканал 360.

Ранее стало известно о блокировке на территории России иностранных мессенджеров BlackBerry Messenger, Line и Imo, а также чат-сервиса Vchat. Напомним, что по закону организаторы распространения информации обязаны хранить собранные данные о пользователях на территории России.

Лев Истомин
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