Роскомнадзор внес популярный мессенджер в список запрещенных

17:58 05 мая 2017 0

Число мессенджеров в России убавилось Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал популярный китайский сервис обмена сообщениями WeChat за неисполнение обязанностей, наложенных на распространителей информации в Интернете.

Функционал WeChat схож с мессенджером WhatsApp, но у него меньше пользователей — 800 млн человек в разных странах, передает телеканал 360.

Ранее стало известно о блокировке на территории России иностранных мессенджеров BlackBerry Messenger, Line и Imo, а также чат-сервиса Vchat. Напомним, что по закону организаторы распространения информации обязаны хранить собранные данные о пользователях на территории России.