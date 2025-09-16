Т-банк опубликовал новое замаскированное приложение

Новое приложение Т-Банка под названием Clanstrix появилось в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Программа замаскирована под сервис для составления генеалогического древа, однако после установки на смартфон меняет название на «Т-Б».
«Многие из вас успели обновить приложение, чтобы снова бесконтактно платить iPhone. Но не все — сейчас приложение удалено из App Store, и поэтому мы сделали новое», — написали в telegram-канале Т-Банка. Приложение создано для клиентов банка вместо официального.
Ранее Т-Банк уже пытался разместить в App Store альтернативное приложение. Оно было замаскировано под сервис для рыбаков, однако его удалили из магазина спустя сутки после публикации.
Официальное приложение Т-Банка (ранее назывался «Тинькофф») исчезло из App Store в марте 2023 года после введения санкций со стороны Евросоюза. С аналогичными проблемами столкнулись и другие крупные российские банки: Сбер, Альфа-банк, ВТБ и другие. В ответ кредитные организации начали выпускать замаскированные приложения для обхода ограничений. Например, у Россельхозбанка приложение называлось «Учет надоя», а Газпромбанк выпустил сервис под видом мобильной игры «До вершины».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.