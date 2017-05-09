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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
15:35  09 мая 2017 2

Порошенко отказался отмечать день Победы по «московскому сценарию»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины

Петр Порошенко заявил, что отныне Украина не станет отмечать День Победы по «московскому сценарию». Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Президент Украины отметил, что война носила планетарный характер, и народы бывшего Советского Союза воевали вместе, но «при всём этом война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным».

«Мы, украинцы, являемся полноправными участниками победы над нацизмом, — заявил Порошенко. — И праздник этот есть и будет. Но мы больше не будем отмечать его по московскому сценарию».

Как добавляет издание, российским дипломатам 9 мая даже не дали возможность возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве.

Евгений Лазарев
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