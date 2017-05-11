Писатели Чечни требуют от ООН прекратить травлю чеченцев из-за геев

20:53 11 мая 2017 0

Общественники Чечни просят не вмешиваться ООН в расследование о геях Фото: Guillaume Paumier/Flickr

Союз писателей Чечни направил открытое письмо верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с требованием «прекратить кампанию травли Чеченской Республики и чеченского народа». Авторы обращения говорят, что они обеспокоены «информационным и психологическим давлением» на жителей республики со стороны политиков западных стран, которые якобы вступаются за лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В письме, опубликованном на официальном сайте союза, отмечается, что в Чечне лучше осведомлены о том, какие события происходят на этой территории, и утверждается, что сообщения о незаконных действиях против геев «абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности», пишет РБК.

Подобные вопросы, по мнению писателей Чечни, должны решаться с помощью правоохранительных и судебных органов в России.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала статью о преследованиях гомосексуалистов в Чечне. Издание утверждало, что геев доставляли в полицию, где избивали и пытали, а отпускали только за больший выкуп. По данным издания, в республике пострадало около 100 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, еще трое были убиты.

13 апреля помощники комиссара ООН по правам человека разместили на сайте призыв «прекратить преследования геев в Чечне» и «расследовать сообщения» о незаконных похищениях представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и пытках. Президент России Владимир Путин 5 мая предложил создать специальную группу для рассмотрения обращений чеченских геев, а глава республики Рамзан Кадыров уверил, что правоохранительные органы республики начнут взаимодействовать с федеральными органами, правда, уточнив при этом, что «среди чеченцев [геев] никогда не было».