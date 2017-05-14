12:26 14 мая 2017 0

Супруги Порошенко не попали на "Евровидение" Фото: depositphotos.com © URA.RU

Петр Порошенко не посетил финал «Евровидения» из-за обстрела Авдеевки. Об этом он сам написал на своей странице в «Фейсбуке».

Порошенко планировал лично поздравить финалиста конкурса, но был вынужден отменить визит. Как сообщает информагентство Nation News, причиной стал обстрел Авдеевки в Донецкой области 13 мая, во время которого погибли четверо мирных жителей.

«Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения», — сообщил Порошенко.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский обвинил ополченцев, которые якобы обстреляли жилые кварталы Авдеевки, что привело к жертвам среди мирного населения.

В ДНР ответили, что ВСУ сами ведут огонь по населению, чтобы дискредитировать ополченцев.