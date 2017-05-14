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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
12:26  14 мая 2017 0

Порошенко не посетил финал «Евровидения» из-за обстрела Авдеевки

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, порошенко петр, порошенко марина
Супруги Порошенко не попали на "Евровидение"Фото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Петр Порошенко не посетил финал «Евровидения» из-за обстрела Авдеевки. Об этом он сам написал на своей странице в «Фейсбуке».

Порошенко планировал лично поздравить финалиста конкурса, но был вынужден отменить визит. Как сообщает информагентство Nation News, причиной стал обстрел Авдеевки в Донецкой области 13 мая, во время которого погибли четверо мирных жителей.

«Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения», — сообщил Порошенко.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский обвинил ополченцев, которые якобы обстреляли жилые кварталы Авдеевки, что привело к жертвам среди мирного населения.

В ДНР ответили, что ВСУ сами ведут огонь по населению, чтобы дискредитировать ополченцев.

Евгений Лазарев
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