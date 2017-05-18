07:54 18 мая 2017 0

Александр Коновалов готовится разоблачить НКО в Страсбурге Фото: Википедия

Российское правительство готовится к суду с НКО, признанными «иностранными агентами». Как сообщил министр юстиции Александр Коновалов, Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) были объединены жалобы 61 некоммерческой организации, признанной иноагентом.

В интервью «Коммерсанту» Коновалов подчеркнул, что российские власти не рассматривают возможность досудебного урегулирования по делу «Экозащита и других против России», инициированного ЕСПЧ.

«Обжалуемые заявителями действия властей РФ полностью основывались на положениях законодательства и решениях национальных судов. Возможность какого-либо досудебного урегулирования властями РФ не рассматривается», — заявил министр.

Министр сообщил, что в данный момент идет работа над формированием правовой позиции по этому делу, которая будет представлена ЕСПЧ в установленный судом срок до 19 июля 2017 года.