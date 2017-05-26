{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
17:09  26 мая 2017 0

ФАС разрешила бизнесмену Березкину купить РБК

Атрибутика с логотипом РБК. Екатеринбург, логотип, рбк, росбизнесконсалтинг, айдентика
Крупнейший частный медиахолдинг переходит в новые рукиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба разрешила российскому бизнесмену Григорию Березкину приобрести медиахолдинг РБК с помощью структуры ЕСН, которой владеет бизнесмен.

Также ФАС удовлетворила ходатайство АС «Сотол проект» о покупке 80% акций компании «РБК Онлайн», пишет издание «Утро.ру».

РБК (РосБизнесКонсалтинг) является российским медиахолдингом, в состав которого входят одноименный телеканал, а также ряд интернет- и печатных СМИ. Является крупнейшим частным медиахолдингом страны.

Группа компаний Григория Березкина, в свою очередь, привлекает средства в крупные инвестиционные проекты, а также занимается антикризисным и стратегическим управлением крупными предприятиями.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров