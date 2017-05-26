17:09 26 мая 2017 0

Крупнейший частный медиахолдинг переходит в новые руки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба разрешила российскому бизнесмену Григорию Березкину приобрести медиахолдинг РБК с помощью структуры ЕСН, которой владеет бизнесмен.

Также ФАС удовлетворила ходатайство АС «Сотол проект» о покупке 80% акций компании «РБК Онлайн», пишет издание «Утро.ру».

РБК (РосБизнесКонсалтинг) является российским медиахолдингом, в состав которого входят одноименный телеканал, а также ряд интернет- и печатных СМИ. Является крупнейшим частным медиахолдингом страны.

Группа компаний Григория Березкина, в свою очередь, привлекает средства в крупные инвестиционные проекты, а также занимается антикризисным и стратегическим управлением крупными предприятиями.