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03 июня 2017
14:16  03 июня 2017 0

На трассе под Рязанью перевернулся автобус, столкнувшись с легковушкой. Есть жертвы, более двадцати- ранены

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дорога, дтп
Двое участников ДТП погибли, еще 22 человека пострадалиФото: pixabay.com

Инцидент произошел сегодня утром на 195-м км трассы М-6 в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.? По предварительным данным, Lada Largus выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Элиста-Москва. От удара автобус перевернулся.

Авария унесла жизни водителя и пассажира легкового автомобиля. Они погибли на месте.

22 пассажира автобуса получили травмы. Среди них шестеро несовершеннолетних. Они доставлены в больницу. Представитель управления МВД Александр Пономарев в беседе ТАСС рассказал, что тяжелых пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС.

Наталья Михалева
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