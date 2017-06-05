{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
Главные новости 
12:16  05 июня 2017 0

В Тюмени курганец украл собаку у инвалида. За драмой следили два региона. ФОТО, ВИДЕО

Собака вернулась к хозяинуФото: страница УМВД по Тюменской области "ВКонтакте"

В Тюмени инвалиду с ДЦП вернули украденную у него собаку породы хаски. За щенком Валентина Федулова пригласили прийти в отделение полиции — стражи порядка за несколько дней смогли отыскать похитителя.

«Всем спасибо огромное. Нашли моего Кента. Щен дома», — написал горожанин на своей странице в соцсетях. Четырехмесячного щенка хаски по кличке Кент у инвалида увели 28 мая. Валентин Федулов подал заявление в полицию, в котором написал, что незнакомый мужчина на улице во время прогулки попросил поиграть с собакой рядом с ним. Однако вместо этого он просто увел щенка с собой, запрыгнул в иномарку и увез собаку. Инцидент произошел в районе КПД около магазина.

Видео: страница УМВД по Тюменской области в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники полиции сумели отыскать негодяя, укравшего собаку. Им оказался 22-летний житель Курганской области. У него дома и отыскался пес. Правоохранителям мужчина объяснил, что щенок ему так понравился, что он решил его не возвращать.

История получила большой общественный резонанс, причем не только в Тюмени, но и в Курганской области. В комментариях в соцсетях поступок похитителя жители Зауралья назвали бесчеловечным и недостойным. Курганцу грозит срок по статье «мошенничество».

Валентин Федулов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» несколько фотографий собаки и поблагодарил всех, кто помогал искать пса. «Он меня вообще всего облизал, когда в полиции увидел», — рассказал счастливый хозяин.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров