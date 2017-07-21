10:54 21 июля 2017 0

Дом не пользуется спросом у покупателей Фото: Douglas Elliman

Галина Анисимова, экс-супруга миллиардера Василия Анисимова, продает в Бруклине дом почти в два раза дешевле стоимости покупки и переустройства. Сейчас она просит за особняк 12,5 млн долларов, хотя первоначальная оценка для продажи недвижимости в 2013 году составляла 30 млн долларов.

Бывшая жена основателя девелоперской компании Coalco (на ее землях построили дачи экс-глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, бизнесмен Аркадий Ротенберг и так далее) купила дом за 3,7 млн долларов у одного из основателей сети ресторанов BurgerFi Джона Розатти в 1996 году.

Анисимова активно занялась переустройством трехэтажного особняка, она также прикупила соседний участок, где построила гостевой дом, потратив на это 30 млн долларов, сообщает Forbes. Сейчас на территории апартаментов находится большой бассейн, гараж на пять автомобилей, есть даже пристань для яхт.

На данный момент средняя стоимость дома в Бруклине составляет 1 млн долларов. Несмотря на то, что в этом районе находится большинство выходцев из бывшего Советского Союза, покупать особняк никто не торопится.