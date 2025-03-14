Появилось новое видео с последствиями шторма в Москве

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МЧС выехали к ТЦ «Персей», у которого штормом срывало кровлю на припаркованные машины
МЧС выехали к ТЦ «Персей», у которого штормом срывало кровлю на припаркованные машины Фото:

В Москве бушует шторм. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, порывы ветра в столице достигли 24 метров в секунду. Появилось новое видео с последствиями непогоды.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», порывы ветра в столице достигли 24 метров в секунду. «В Москве порывы ветра достигают 24 метров в секунду — Внуково. Это и есть девятибалльный шторм!» — сообщил Тишковец РИА Новости.

По данным telegram-канала Shot, к ТЦ «Персей», где ветром был сорван рубероид, выехали сотрудники МЧС. Под кровельным материалом находятся семь машин.

Ранее из-за сильного шторма с крыши торгового центра «Персей» ветром был сорван рубероид, который накрыл парковку. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал.

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В Москве бушует шторм. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, порывы ветра в столице достигли 24 метров в секунду. Появилось новое видео с последствиями непогоды. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», порывы ветра в столице достигли 24 метров в секунду. «В Москве порывы ветра достигают 24 метров в секунду — Внуково. Это и есть девятибалльный шторм!» — сообщил Тишковец РИА Новости. По данным telegram-канала Shot, к ТЦ «Персей», где ветром был сорван рубероид, выехали сотрудники МЧС. Под кровельным материалом находятся семь машин. Ранее из-за сильного шторма с крыши торгового центра «Персей» ветром был сорван рубероид, который накрыл парковку. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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