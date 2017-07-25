Адвокату, рассказавшему о свадьбе дочери судьи, грозит проверка

Федеральная палата адвокатов (ФПА) просит проверить действия «звездного» правозащитника Сергея Жорина, который сделал достоянием широкой общественности информацию о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. В московскую палату просьбой проверить действия Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката обратился президент ФПА Юрий Пилипенко.
«Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой», — приводит слова Пилипенко РИА «Новости».
Жорин опубликовал видео со свадьбы дочери Хахалевой в субботу, 22 июля. На записи видно, что на торжестве выступали такие звезды, как Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и другие. Позже «URA.RU» удалось найти и другие видео- и фотоматериалы, которыми делились в день свадьбы, 10 июня, гости мероприятия, однако после разгоревшегося скандала все они из Instagram были удалены.
СМИ и общественность торжество взволновало не столько из-за звездных гостей, сколько из-за суммы, в которую, по словам Жорина, обошелся праздник — адвокат говорил о двух миллионах долларов, а также назвал происходящее «хамством, наглостью и пиром во время чумы». Накануне Совет судей Краснодарского края опубликовал данные, согласно которым свадьба стоила пять миллионов рублей, а оплачивал ее отец невесты, крупный предприниматель Роберт Хахалев, а вовсе не мама-судья.
Жорин уже опроверг обвинение Совета судей Краснодарского края в «процессуальном интересе» в этой истории. В разговоре с «Дождем» адвокат заявил, что не участвовал ни в одном процессе, где судьей была Елена Хахалева. По словам Жорина, вся особенность свадьбы заключается в том, что ее никто не скрывал, это был «пир на весь мир». Лично ему видео прислал человек, который лично присутствовал на мероприятии.