В России нашли уникальный алмаз невиданных размеров

Алмаз весом в 340 карат обнаружили на месторождении в Архангельской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Найденный камень представляет высокую ценность для рынка
Найденный камень представляет высокую ценность для рынка Фото:

В России нашли алмаз весом в 340 карат. Находка произошла на месторождении имени В. Гриба, сообщает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. 

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает „АГД Даймондс“», — говорится в сообщении в telegram-канале губернатора. Данный алмаз входит в число пяти самых крупных, найденных на территории России в новейшей истории.

Известно, что помимо размеров камень отличается исключительным качеством и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

Алмаз отличается не только размером, но и исключительным качеством
Алмаз отличается не только размером, но и исключительным качеством
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России нашли алмаз весом в 340 карат. Находка произошла на месторождении имени В. Гриба, сообщает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.  «Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает „АГД Даймондс“», — говорится в сообщении в telegram-канале губернатора. Данный алмаз входит в число пяти самых крупных, найденных на территории России в новейшей истории. Известно, что помимо размеров камень отличается исключительным качеством и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...