В России нашли уникальный алмаз невиданных размеров

В России нашли алмаз весом в 340 карат. Находка произошла на месторождении имени В. Гриба, сообщает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает „АГД Даймондс“», — говорится в сообщении в telegram-канале губернатора. Данный алмаз входит в число пяти самых крупных, найденных на территории России в новейшей истории.
Известно, что помимо размеров камень отличается исключительным качеством и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
