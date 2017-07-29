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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
08:35  29 июля 2017 0

Астрономы нашли близнеца Луны за пределами Солнечной системы

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
У земной Луны появился в космосе близнецФото: pixabay.com

Американские астрономы из Колумбийского университета открыли новую луну. Планета вращается вне Солнечной системы вокруг другого тела.

Заметить спутник удалось благодаря его огромным размерам — по предварительной информации, он не меньше Юпитера. Как пояснили ученые Дэвид Киппинг и Алекс Тичи, обнаруженная ими планета очень похожа на земную Луну: она существует вне Солнечной системы и играет ту же роль вокруг другого небесного тела.

Сообщая о своем открытии, планетологи сделали оговорку, что пока речь идет лишь о кандидате на роль экзолуны, уточняет информагентство Nation News. Исследователи намерены в сентябре провести повторные наблюдения и в случае получения точных доказательств стать первооткрывателями новой луны.

По мнению астрономов, экзолуны представляют большой интерес, потому что могут быть более пригодны для жизни, нежели сами планеты. Приставка «экзо» означает, что небесное тело располагается вне Солнечной системы.

Сергей Снегирев
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