На церемонии открытия IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи молодой человек из Владивостока сделал предложение своей девушке, которая два года до этого ему отказывала.
После того, как перед 20-тысячными зрителями выступила певица Полина Гагарина, на сцену выбежал молодой человек в красном костюме. «Здравствуйте. Я из Владивостока, меня зовут Гоша, — представился парень. — Дело в том, что я влюблен. Здесь в зале сидит моя девушка Кристина. Я в течение двух лет дважды делал ей предложение, но она мне отказала».
После этого он позвал девушку на сцену, а сам запел песню группы «Сплин» «Моё Сердце». Гоша встал на колени и достал кольцо, после чего Кристина сказала «Да».
В Сочи в эти минуты проходит открытие фестиваля студенчества. Перед зрителями выступил самый молодой ученый России Артем Агатов, актеры Егор Бероев и Ксения Алферова, пел для зрителей Дима Билан.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сравнил фестиваль с Олимпийскими играми 2014 года.