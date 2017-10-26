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26 октября 2017
Главные новости Москвы
15:08  26 октября 2017 0

Песков усомнился в том, что среди боевиков ИГИЛ большинство — россияне

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Песков усомнился в подлинности информацииФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что большинство боевиков запрещенной на территории РФ группировки ИГИЛ — россияне. Такую информацию ранее опубликовала консалтинговая компания Soufan Group.

«Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация», — приводит слова Пескова НТВ.

Как сообщает Национальная служба новостей, ранее компания Soufan Group заявила, что сейчас за ИГИЛ воюют 3417 выходцев из РФ, 3224 — из Саудовской Аравии, 3000 — из Иордании. По информации Федерального агентства новостей, за боевиков воюют люди из разных стран, даже из островного государства Тринидад и благополучных европейских стран. Несмотря на это, как уточняет RT, правительственные силы готовятся к штурму последних крепостей ИГИЛ в Ираке.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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