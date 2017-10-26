Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что большинство боевиков запрещенной на территории РФ группировки ИГИЛ — россияне. Такую информацию ранее опубликовала консалтинговая компания Soufan Group.
«Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация», — приводит слова Пескова НТВ.
Как сообщает Национальная служба новостей, ранее компания Soufan Group заявила, что сейчас за ИГИЛ воюют 3417 выходцев из РФ, 3224 — из Саудовской Аравии, 3000 — из Иордании. По информации Федерального агентства новостей, за боевиков воюют люди из разных стран, даже из островного государства Тринидад и благополучных европейских стран. Несмотря на это, как уточняет RT, правительственные силы готовятся к штурму последних крепостей ИГИЛ в Ираке.