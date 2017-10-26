20:31 26 октября 2017 0

Услышанное повергло лидера «Ленинграда» в шок Фото: скрин видео из «ВКонтакте»

Лидер группы «Ленинград» снялся в сериале «Физрук» на ТНТ. В одном из эпизодов главный герой сообщает ему на ухо матерное слово, которое до этого Шнур не знал.

Услышанное повергло солиста в шок, несмотря на то что в песнях «Ленинграда» обильно присутствует мат. Шнуров даже сказал, что это «звучит обидно», после чего стал расспрашивать Фому о правильности употребления слова.

Напоминаем, лидер группировки «Ленинград» написал злободневное стихотворение, где упомянул фильм «Матильда» и Ксению Собчак.