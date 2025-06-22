Поклонники Бузовой заговорили о романе певицы с Киркоровым

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Бузову заподозрили в романе с Киркоровым
Бузову заподозрили в романе с Киркоровым Фото:

На концерте певца Димы Билана основное внимание публики было приковано к общению ведущей и певицы Ольги Бузовой с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Их взаимодействие характеризовалось шутливыми жестами и кокетливыми моментами. В одном из таких эпизодов Бузова облизала свой палец и предложила его Киркорову. Завершилось все неожиданным поцелуем между звездами, который вызвал бурю реакций в социальных сетях.

«Оля! Не совершай ошибку. Филипп тебе не подходит», — пишут поклонники. «Что это было?! Я аж поперхнулась», — удивляются комментаторы. Реакции приводит StarHit.

Комментарии в социальных сетях колеблются от полного недоверия до восторженных предположений о возможном романе. Некоторые фанаты выражают недоумение и неодобрение такого поведения на публике, в то время как другие видят в этом лишь забавную игру и возможность для артистов привлечь внимание к своим персонам.

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На концерте певца Димы Билана основное внимание публики было приковано к общению ведущей и певицы Ольги Бузовой с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Их взаимодействие характеризовалось шутливыми жестами и кокетливыми моментами. В одном из таких эпизодов Бузова облизала свой палец и предложила его Киркорову. Завершилось все неожиданным поцелуем между звездами, который вызвал бурю реакций в социальных сетях. «Оля! Не совершай ошибку. Филипп тебе не подходит», — пишут поклонники. «Что это было?! Я аж поперхнулась», — удивляются комментаторы. Реакции приводит StarHit. Комментарии в социальных сетях колеблются от полного недоверия до восторженных предположений о возможном романе. Некоторые фанаты выражают недоумение и неодобрение такого поведения на публике, в то время как другие видят в этом лишь забавную игру и возможность для артистов привлечь внимание к своим персонам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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