Несколько десятков человек погибли при теракте в Сирии

В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в районе Аль-Дувайла в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности.
«В результате атаки погибло не менее 15 человек», — пишет Clash Report в Telegram. По предварительной информации, террорист-смертник активировал взрывное устройство во время религиозной службы, что привело к многочисленным жертвам среди прихожан.
Корреспондент агентства SANA в Дамаске сообщает, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые оперативно занимаются эвакуацией раненых в ближайшие медицинские учреждения. Силы внутренней безопасности были немедленно развернуты в районе для обеспечения порядка и предотвращения дальнейших атак.
Власти призывают граждан оставаться в безопасности и избегать района Аль-Дувайла, пока не будет полностью обеспечена безопасность территории. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения лиц, причастных к организации теракта.
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