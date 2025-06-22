Несколько десятков человек погибли при теракте в Сирии

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В Сирии произошел теракт
В Сирии произошел теракт Фото:

В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в районе Аль-Дувайла в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности.

Теракт в греческой православной церкви в Дамаске
Теракт в греческой православной церкви в Дамаске
Фото:

«В результате атаки погибло не менее 15 человек», — пишет Clash Report в Telegram. По предварительной информации, террорист-смертник активировал взрывное устройство во время религиозной службы, что привело к многочисленным жертвам среди прихожан.

Корреспондент агентства SANA в Дамаске сообщает, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые оперативно занимаются эвакуацией раненых в ближайшие медицинские учреждения. Силы внутренней безопасности были немедленно развернуты в районе для обеспечения порядка и предотвращения дальнейших атак.

Власти призывают граждан оставаться в безопасности и избегать района Аль-Дувайла, пока не будет полностью обеспечена безопасность территории. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения лиц, причастных к организации теракта.

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В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в районе Аль-Дувайла в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности. «В результате атаки погибло не менее 15 человек», — пишет Clash Report в Telegram. По предварительной информации, террорист-смертник активировал взрывное устройство во время религиозной службы, что привело к многочисленным жертвам среди прихожан. Корреспондент агентства SANA в Дамаске сообщает, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые оперативно занимаются эвакуацией раненых в ближайшие медицинские учреждения. Силы внутренней безопасности были немедленно развернуты в районе для обеспечения порядка и предотвращения дальнейших атак. Власти призывают граждан оставаться в безопасности и избегать района Аль-Дувайла, пока не будет полностью обеспечена безопасность территории. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения лиц, причастных к организации теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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