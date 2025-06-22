В Дамаске произошел теракт

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В районе Дувейла в Дамаске во время проведения богослужения произошел террористический акт. По предварительной информации, имеются погибшие, сообщили очевидцы агентству РИА Новости. Как передают местные телеканалы, в этом районе прогремел мощный взрыв.
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