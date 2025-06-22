Выбыли перед самым финалом: чем запомнился 12 выпуск «Сокровищ императора»

22 июня 2025 года на ТНТ вышел предфинальный выпуск шоу «Сокровища императора», и страсти здесь кипели похлеще, чем в сериалах. Кто из звездных участников не дотянул до финала, почему Нюша снова довела сестру до слез, и как Натана подвел таксист — в обзоре выпуска, который подготовило URA.RU.
Звездные дуэты за шаг до финиша: кто остался в игре
В полуфинал второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ вышли четыре пары: Нюша с сестрой Марией Шурочкиной, Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов, рэпер Натан с певицей Ириной Дубцовой и космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной. Им оставалось пройти всего два этапа, чтобы попасть в финал и побороться за главный приз.
Полоса препятствий: выносливость и слаженность
Первым испытанием стало прохождение полосы препятствий с мячами. На первом этапе участники удерживали один мяч веревками, на втором — два мяча на платформе, на третьем — три мяча с помощью деревянных шестов. Финальной задачей было закинуть мячи в ведра, используя все те же шесты. Лучше всех с этим справились сестры Шурочкины — они стартовали первыми благодаря выигранному ранее ключу от VIP-ячейки. Антон и Кристина Шкаплеровы пришли вторыми, за ними — Натан и Ирина, а последними — Лина и Юрий. Но в этом шоу все может измениться за одну миссию.
Путаница в парке и хурма на ферме
Следующая задача — отыскать водопад в парке. Казалось бы, просто, но звезды плутали: жители давали разные направления, а такси сбивались с курса. Больше всех задержались Натан и Ирина — целых полтора часа. У Нюши с Марией возникли проблемы другого рода: полицейские едва не задержали их за попытку поймать попутку.
После водопада путь лежал на ферму с хурмой. Нужно было собрать корзину плодов, очистить 30 штук и развесить их на сушку. Команды выбирали один из трех вариантов: облегчение, усложнение или распределение усилий с конкурентами. Марии выпало усложнение — 45 плодов, и это привело к штрафу в 20 минут.
Испытание на швейной фабрике: кто с машинкой на «ты»
Следующим этапом стала китайская фабрика: пары должны были сшить спортивные брюки. Юрий Фунтов, наученный мамой-швеей, уверенно справился. Антону Шкаплерову тоже пригодился прошлый опыт. Остальные мучились, но завершили задание. Победителями здесь стали Шкаплеровы — они получили право назначить «черную кошку». И выбрали Натана и Ирину как самых сильных соперников, обрекая их на 20-минутный штраф.
Музыкальное задание: шэн против бяньчжуна
Участникам предложили выбрать между двумя древнекитайскими инструментами: духовым шэном и металлическим бяньчжуном. Шурочкины и Лина с Юрием играли на бяньчжуне и успешно сдали задание. А вот Шкаплеровы провалились — сложный шэн им не дался.
Дартс, высота и дорога к финишу
Перед последним подъемом на гору в 1,9 тысячу метров участники метали дротики в мишень. Те, кто не попал в центр — теряли 20 минут. Космонавта подвел таксист, а Натана с Ириной увезли вовсе не туда. Последний отрезок — подъем по стеклянной дорожке и сотням ступенек — стал настоящим испытанием на выносливость. Первыми финишировали Нюша и Мария, вторыми — Лина и Юрий, третьими — Антон и Кристина. Ирина и Натан, прибыв последними, не застали никого на финише и поняли: они выбыли из борьбы.
Слезы, признания и детские травмы
Особенно эмоциональной стала сцена с сестрами Шурочкиными. Ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова предложили игру — с закрытыми глазами ответить на провокационные вопросы. «Кого из вас больше любили родители?» — спросили у сестер. Обе указали на себя, но Мария не сдержала слез.
Позже она призналась, что в детстве ревновала отца к Нюше — тот больше времени проводил с ней, помогал в музыкальной карьере, а спортом Марии не интересовался, пока она не выиграла Олимпиаду. Нюша тоже открылась: свою карьеру она строила в попытке вернуть отца в семью после развода. Это был один из самых пронзительных моментов выпуска.
Кто в финале шоу «Сокровища императора 2025»
В борьбу за главный приз вышли три пары:
- Нюша и Мария Шурочкина
- Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов
- Антон и Кристина Шкаплеровы
Финал уже не за горами — в 13-м выпуске решится, кто увезет домой «сокровища императора».
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