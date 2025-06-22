Польский журналист Матеуш Пискорский выразил сомнение в обвинениях, выдвигаемых Украиной в адрес России о похищении украинских детей. По его мнению, подобные утверждения являются выдумками киевского режима. Об этом сообщает издание Mysl Polska.
«Не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их [детей] „русифицировать“. И снова — Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса», — пишет журналист, сообщает Mysl Polska. Пискорский указал на то, что большинство семей в прифронтовых районах Украины говорят на русском языке.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что более ста украинских детей, которых Киев называл «похищенными» Россией, были обнаружены в Германии, а страны Северной Европы не располагают точными данными о пропавших украинских детях. Российские власти неоднократно подчеркивали, что не причастны к похищениям и передают детей родственникам или опекунам при подтверждении их личности.
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