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01 ноября 2017
31 октября 2017
11:26  01 ноября 2017 0

Женщина, которую насильно выдали замуж, отравила свою новую семью

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, хлеб, граненый стакан, стакан с молоком
Девушка хотела расправиться только с мужем, но погибли 15 человекФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Пакистана, 21-летняя Асия Биби, арестована за причастность к смерти 15 человек в провинции Пенджаб. Пакистанка пыталась сбежать от мужа, за которого ее выдали насильно, но родные вернули ее обратно.

Девушка любила другого мужчину, и вместе они задумали расправиться с мужем Асии. Молодая жена добавила в молоко яд, однако супруг его не выпил, передает «Вести.ru». Позже свекровь Асии приготовила из отравленного молока домашний йогурт и масло. Как сообщает издание, она не знала о проделках молодой жены сына. Этими продуктами она накормила всех членов семьи, 27 человек. В результате 15 из них, в том числе и муж Биби, скончались, а остальные были доставлены в больницу.

Асия Биби, ее возлюбленный и его родственница, которая помогала паре в преступных намерениях, арестованы. Какое наказание их ждет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ХМАО девочка принесла в школу транквилизаторы и отравила своих одноклассников. Двое из них были госпитализированы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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