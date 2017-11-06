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06 ноября 2017
22:43  06 ноября 2017 0

Отчим забил пятилетнего пасынка до смерти

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, больница, реанимация
Ребенок поступил в реанимацию, где он скончалсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Пятилетний мальчик скончался в больнице города Апатиты после избиения отчимом, сообщили в пресс-службе СУ СКР Мурманской области.

По информации следствия, инцидент произошел 4 ноября. 21-летний житель Апатитов не сдержал своего гнева в адрес пасынка, который не спал. Он ударил ребенка по голове несколько раз. В итоге мальчика экстренно доставили в реанимацию, где диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и головы.

«В этот же день ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятия, однако в результате тяжких причиненных травм утром 6 ноября он скончался», — отмечается в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, мать не присутствовала в сам момент конфликта, потому что в это время купала сына-грудничка. Она бросилась срочно вызывать «Скорую», когда поняла, что ребенок сам не может встать с постели.

Следователи задержали отчима и допросили его. Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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