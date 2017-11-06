Отчим забил пятилетнего пасынка до смерти

Пятилетний мальчик скончался в больнице города Апатиты после избиения отчимом, сообщили в пресс-службе СУ СКР Мурманской области.
По информации следствия, инцидент произошел 4 ноября. 21-летний житель Апатитов не сдержал своего гнева в адрес пасынка, который не спал. Он ударил ребенка по голове несколько раз. В итоге мальчика экстренно доставили в реанимацию, где диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и головы.
«В этот же день ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятия, однако в результате тяжких причиненных травм утром 6 ноября он скончался», — отмечается в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, мать не присутствовала в сам момент конфликта, потому что в это время купала сына-грудничка. Она бросилась срочно вызывать «Скорую», когда поняла, что ребенок сам не может встать с постели.
Следователи задержали отчима и допросили его. Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».