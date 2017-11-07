Адмиралы США продавали секретную информацию за вечеринки с проститутками и коньяк

Американские силовики подозревают больше 400 военнослужащих в коррупции, ненадлежащем поведении в рядах ВМС США и разглашении информации о госзакупках. Причем в списке также значатся офицеры высшего звена — 60 действующих и отставных адмиралов.
Как сообщает The Washington Post, бизнесмен из Малайзии Леонард Гленн Фрэнсис по кличке Толстый Леонард предлагал военным армии США дорогостоящие подарки, поездки на курорты и вечеринки с проститутками в обмен на секретную информацию о закупках ВМС. В частности, в материалах уголовного дела упоминаются часы за 25 тысяч долларов, элитные сигары и редкие коньяки.
Несмотря на то, что на данный момент список подозреваемых велик, обвинения пока предъявлены только двум высокопоставленным военным [адмиралам]. Вместе с ними на скамье подсудимых уже находятся еще 28 офицеров. Сейчас, по данным издания, рассматривается вопрос о передаче дела «Толстого Леонарда» в военный суд, пишет РИА «Новости».
В июне 2017 года, напомним, капитан-лейтенант ВМС США Эдвард Лин был приговорен к шести годам тюрьмы за разглашение секретных данных. Будучи на Гавайях, Лин раскрыл секретную информацию агенту ФБР Кэтрин Ву, которая выдавала себя за эмигрантку из Тайваня.