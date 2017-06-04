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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
09:16  04 июня 2017 0

Офицера ВМС США отправили в тюрьму за выдачу секретов девушкам в массажном салоне

Офицер выдавал девушкам секретную информацию, надеясь их впечатлитьФОТО: Pixabay

Капитан-лейтенант американских ВМС Эдвард Лин приговорен к тюремному сроку за разглашение секретных данных. Военный суд вынес вердикт — шесть лет заключения.

Офицер попал под подозрение в конце 2014 года. ФБР выяснило, что Лин не доложил о контактах с китаянками, с одной из которых он познакомился в салоне массажа на Гавайях, сообщает РИА «Новости».

Также офицер признался, что раскрыл секретную информацию агенту ФБР Кэтрин Ву, которая выдавала себя за эмигрантку из Тайваня. Свои действия военный аргументировал тем, что хотел «впечатлить» подругу, уточняет RT.

Ранее Лин уже признал свою вину в неправильном использовании секретной информации, распространении информации о национальной обороне и неспособности сообщить о зарубежных контактах. С учетом того, что офицер уже пробыл под стражей два года, провести в заключении ему предстоит еще четыре.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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