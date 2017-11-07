В Крыму поддержали идею отменить указ 1954 года о вхождении Крыма в состав Украинской ССР. Соответствующее заявление сделал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
Он заявил, что инициатива, которую озвучил депутат Госдумы Константин Затулин, «имеет право на жизнь», но отметил, что западные страны не прекратят политическую риторику и игры вокруг полуострова, передает агентство Nation News. Ильясов отметил, что Россия может отменить данный акт только для «морального удовлетворения» и сконцентрировать внимание на преодолении санкций, наложенных Европой и США против полуострова.
Ранее Затулин напомнил, что Россия является правопреемницей СССР и имеет право отменить акт передачи Крыма Украине, который был реализован Кремлем, чтобы обеспечить грамотное управление регионом, пишет «Федеральное агентство новостей».
По итогам референдума, проведенного в 2014 году, Крым вошел в состав России. Киев, США и Европа отказались принимать результаты народного голосования.