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07 ноября 2017
12:53  07 ноября 2017 0

В Крыму выступили за отмену «советского указа» о передаче полуострова Украине

Крым., гостиница украина
Однако это не помешает Западу продолжить политические игрыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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В Крыму поддержали идею отменить указ 1954 года о вхождении Крыма в состав Украинской ССР. Соответствующее заявление сделал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Он заявил, что инициатива, которую озвучил депутат Госдумы Константин Затулин, «имеет право на жизнь», но отметил, что западные страны не прекратят политическую риторику и игры вокруг полуострова, передает агентство Nation News. Ильясов отметил, что Россия может отменить данный акт только для «морального удовлетворения» и сконцентрировать внимание на преодолении санкций, наложенных Европой и США против полуострова.

Ранее Затулин напомнил, что Россия является правопреемницей СССР и имеет право отменить акт передачи Крыма Украине, который был реализован Кремлем, чтобы обеспечить грамотное управление регионом, пишет «Федеральное агентство новостей».

По итогам референдума, проведенного в 2014 году, Крым вошел в состав России. Киев, США и Европа отказались принимать результаты народного голосования.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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