04:33 08 ноября 2017 0

По мнению ученого, цивилизации угрожает перенаселение и большее потребление энергии ФОТО: Wikimedia Commons / Doug Wheller

Британский ученый Стивен Хокинг заявил, что человечество может исчезнуть к 2600 году. По его мнению, цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего наша планета превратится в огненный шар.

Чтобы избежать катастрофы, Хокинг предложил найти пригодную для жизни планету. Как он считает, заменой Земле может стать орбита Альфа Центавра — ближайшая к Солнечной системе звезде, где цивилизация сможет прожить еще около миллиона лет. Об этом ученый сообщил на саммите Tencent WE в Пекине. Он призвал поддержать проект Breakthrough Starshot, в котором является одним из инициаторов, передает РИА «Новости».

На мероприятии также выступил бывший глава Исследовательского центра Эймса Пит Ворден, который управляет Breakthrough Starshot. По его словам, во второй половине XXI века могут быть получены первые фотографии пригодной для жизни планеты с орбиты Альфа Центавра.

Стивен Хокинг — знаменитый физик-теоретик, изучающий теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Является членом Лондонского королевского общества, преподавал в Кембриджском университете, имеет множество наград. Ученый страдает параличом, после серии операции утратил способность говорить, после чего, его друзья подарили ему синтезатор речи, с помощью которого он может общаться с людьми.