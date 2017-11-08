Менее 30% украинских военных и чуть более 10% сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) вернулись на Украину страну после присоединения Крыма к России. Об этом говорится в ответах минобороны Украины и СБУ на запрос депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
По данным минобороны Украины, на 1 марта 2014 года в Крыму проходили службу 13 468 военнослужащих. Из них на Украину вернулись только 3 991 человек, пишет ТАСС. Из 1 619 сотрудников СБУ с полуострова уехали только 217 человек.
В 2014 году в Крыму и в Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. В итоге за вхождение в состав РФ проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно при явке в 80%. Киев пока не признал полуостров частью России.
Ранее вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею депутата Госдумы Константина Затулина отменить указ 1954 года о вхождении Крыма в состав Украинской ССР.