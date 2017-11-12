Сторонники Саакашвили потребовали импичмента Порошенко

20:01 12 ноября 2017 0

Бывший президент Грузии надеется навести свои порядки в Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили призвали депутатов Верховной рады немедленно принять закон об импичменте президента. Заявление было сделано в рамках немногочисленного митинга на Михайловской площади Киеве. Его организовала партия «Рух новых сил» бывшего грузинского лидера.

Сам Саакашвили пришел на митинг с женой и сыном. «Людей пугают, чтобы не ходили на митинги. Вместе со мной здесь — жена и сын. Я хочу этим показать, что здесь неопасно. Но наши акции опасны. Они опасны своим мирным характером. Мы собираемся сделать в стране переворот, но не государственный, а в сознании людей», — цитирует политика ТАСС.

Один из авторов законопроекта об импичменте президента, депутат Рады Юрий Деревянко сообщил, что его проект закона зарегистрирован в парламенте: «Мы должны потребовать, чтобы законопроект об импичменте на следующей неделе прошел профильный комитет и был включен в повестку дня». Сторонники Михаила Саакашвили потребовали от украинских властей принять закон об импичменте президента до 3 декабря. Об этом журналистам во время митинга в центре Киева заявил экс-замгенпрокурора страны Давид Сакварелидзе.

Митинг в поддержку импичмента прошел вечером 12 ноября. По данным правоохранителей, участие в нем приняли около 400 человек. Саакашвили на митинге объявил об открытии «тренировочного лагеря» на Майдане, в котором люди будут обучаться «методам мирной демократической борьбы». Также он пообещал каждое воскресенье проводить «народное вече» перед зданием парламента, сообщает РИА «Новости».

Михаил Саакашвили вернулся в Украину в сентябре, с дракой пройдя через пограничные кордоны. С тех пор занимается организацией акций протеста в Киеве, первую из которых провел уже через неделю после своего появления в стране. В начале октября он впервые озвучил свои планы добиваться отставки Петра Порошенко.