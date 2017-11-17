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17 ноября 2017
21:47  17 ноября 2017 0

Минобороны РФ показало запись бомбардировки сирийских террористов. ВИДЕО

Возложение венков к Вечному огню и торжественное построение челябинского гарнизона в честь Дня Победы. Акция
Российские бомбардировщики ударили по пунктам боевиков в Абу-КамальФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли серию авиаударов по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Самолеты разбомбили опорные пункты боевиков, скопление боевиков и бронетехники в районе сирийского города Абу-Камаль в Сирии. На официальной странице Минобороны РФ в Facebook появилось видео воздушной операции.

В операции участвовало шесть дальних бомбардировщиков, пишет агентство Nation News, ссылаясь на Министерство обороны РФ. Все цели были поражены. Ту-22М3 действовали под прикрытием истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим, уточняет RT.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало скриншоты из компьютерной игры в качестве доказательства связи США и террористических структур в Сирии. Материалы вызвали шквал критики. Позднее в ведомстве назвали публикацию ошибкой и пояснили, что кадры в соцсетях разместило гражданское лицо.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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