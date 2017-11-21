08:03 21 ноября 2017 0

В бразильском мясе снова обнаружили стимуляторы роста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россельхознадзор временно ограничивает поставки мяса из Бразилии. Ранее в импортном мясе был обнаружен стимулятор роста мышечной массы животных — рактопамин, применение которого в России запрещено.

Как отметили в ведомстве, ранее Россия и Бразилия заключила соглашение о поставках мяса, не содержащего стимуляторы роста. Однако сейчас эти договоренности были нарушены, что подтверждают лабораторные исследования, передает телеканал 360.

Россия попыталась вступить в переговоры с бразильским ведомством, однако диалога так и не состоялось. «Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота», — передает сообщение российской стороны «Федеральное агентство новостей».

Ранее правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго, среди которых оказались живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. В связи с этим в стране ожидается рост цен на колбасу и полуфабрикаты.