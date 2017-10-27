17:50 27 октября 2017 0

Новое продовольственное эмбарго придется не по душе россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После расширения российским правительством продовольственного эмбарго цены на целый ряд продуктов резко вырастут. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, новые ограничения пролоббировали отечественные производители. В числе первых подорожают колбасные изделия, полуфабрикаты и различные виды фарша.

В пятницу, 27 октября, правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. «В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных», — заявили в кабмине. В правительстве подчеркнули, что расширение продэмбарго не скажется на обеспечении этими продуктами россиян. Однако, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство, расширяя продэмбарго, закрывает серые каналы поставок.

В ближайшее время в России подорожают колбаса и полуфабрикаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина считает, что введение дополнительного продэмбарго повлечет за собой рост цен на некоторые виды продуктов. «Импортные субпродукты дешевле российских. Они используются в производстве колбасных изделий, фарша, полуфабрикатов. Соответственно, можно прогнозировать подорожание примерно на пять процентов», — сообщила она «URA.RU».

Тюрина подтвердила, что продэмбарго действительно может перекрыть серые каналы: «Ранее фиксировались случаи, когда под видом дешевых продуктов в страну импортировались более дорогие».

Впрочем, как пояснил «URA.RU» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, очередные ограничения окажутся некритичными для России: «Быстрое развитие собственной первичной глубокой переработки скота фактически уже снизило объемы импорта до минимальных. Даже из тех стран, которые имеют возможность поставлять данные продукты в Россию, сегодня объемы поступают незначительные. У нас есть и другие виды сырья, которые могут служить адекватной заменой».

По его словам, это является хорошим стимулом для дальнейшего развития первичной глубокой переработки. «Это важное решение, которое отрасль долго ждала. Но на ценах это никак не отразится, никаких негативных последствий для потребителей не будет», — отметил Юшин.

По заявлению директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, за последние несколько лет России удалось провести эффективную программу импортозамещения. «Если в 2012—2013 годах в Россию ввозили 450-500 тысяч тонн свиных субпродуктов и жира свиней, то уже в прошлом году объем импорта не превысил 25 тысяч тонн. То есть фактически мы избавились от зависимости», — пояснил он «URA.RU».

Напомним, продуктовое эмбарго против Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии российские власти ввели 7 августа 2014 года в ответ на санкции западных стран. Позднее под санкции попали также Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.