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22 ноября 2017
20:25  22 ноября 2017 0

РПЦ увеличит преподавание религии в школах, чтобы победить экстремизм

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, урок, образование, школа
В школах могут уделить больше времени религииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В настоящее время Русская православная церковь прорабатывает с Министерством образования и науки РФ вопрос о расширении преподавания религии в школах, так как это может стать прививкой от экстремизма. Такое мнение выразил председатель Синодального отдела РПЦ, отвечающий за взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам представителя РПЦ, нынешняя программа преподавания основ традиционных религий недостаточна для того, чтобы избежать в обществе обострения ситуации с экстремизмом, поэтому курс нужно углубить. Легойда подчеркнул, что в этом предложении нет лоббизма церковных интересов, зато есть понимание того, каким должен быть современный молодой человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Министерство образования и науки положительно отнеслось к идее Церкви о включении в обязательную школьную программу курса «Нравственные основы семейной жизни», в котором рассказывается о том, как подготовить подростков к созданию крепкой многодетной семьи, сообщает «Русская планета».

Лев Истомин
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