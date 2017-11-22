20:25 22 ноября 2017 0

В школах могут уделить больше времени религии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В настоящее время Русская православная церковь прорабатывает с Министерством образования и науки РФ вопрос о расширении преподавания религии в школах, так как это может стать прививкой от экстремизма. Такое мнение выразил председатель Синодального отдела РПЦ, отвечающий за взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам представителя РПЦ, нынешняя программа преподавания основ традиционных религий недостаточна для того, чтобы избежать в обществе обострения ситуации с экстремизмом, поэтому курс нужно углубить. Легойда подчеркнул, что в этом предложении нет лоббизма церковных интересов, зато есть понимание того, каким должен быть современный молодой человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Министерство образования и науки положительно отнеслось к идее Церкви о включении в обязательную школьную программу курса «Нравственные основы семейной жизни», в котором рассказывается о том, как подготовить подростков к созданию крепкой многодетной семьи, сообщает «Русская планета».